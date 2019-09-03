許多人減重時，都會忌口這不吃、那不吃，像是不吃含油脂食物、白飯等，豐原醫院營養師楊舒閔表示，這些都是減重迷思！他建議白飯可改成全穀飯，減少吃油炸物、肥肉及內臟動物皮，循序漸進減重才能減少復胖機會。

楊舒閔指出，很多民眾常有減重3大迷思，最常發生就是設定要在1個月內減10或20公斤，其實正確的減重速度建議每周0.5到1公斤左右，快速減重復胖機率非常高，循序漸進減重才能減少復胖機會。

再來就是不吃白飯減重迷思，認為三餐不吃白飯就能減少澱粉攝取，但澱粉是燃燒脂肪助燃器，建議白飯可改成全穀飯，因全穀飯含有豐富維生素、礦物質及膳食纖維，也能預防慢性疾病。

最後一個迷思是不攝取油脂類及食物，所謂的不吃油脂類應是少吃油炸物、肥肉和內臟動物皮，不是所有油脂類食物都不吃，適量攝取油脂才不會造成排便不順。

楊舒閔說，減重過程中，有些人會在宵夜期間突然肚子餓，可以喝一杯240cc牛奶取代其他食物，不但能減少身體負擔，且牛奶有安眠鎮靜效果、又有飽足感，不至於讓減重成為壓力的負擔，想要健康有效減重，都能洽詢醫院營養師協助。

(中時 )