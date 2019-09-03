鴻海創辦人郭台銘3日上午前往嘉義市議會拜會無黨籍嘉義市副議長蘇澤峰「談經濟」，國民黨籍張敏琪、無黨籍凌子楚、黃思婷、孫貫志等人都到場。（呂妍庭攝）

自稱是中間選民的陳姓女子在市議會門口舉國旗表達訴求。（呂妍庭攝）

郭台銘數度透露參選口風，卻三番兩次強調「今天只談經濟，不談政治」。（呂妍庭攝）

鴻海創辦人郭台銘3日上午前往嘉義市議會拜會無黨籍嘉義市副議長蘇澤峰「談經濟」，國民黨籍張敏琪、無黨籍凌子楚、黃思婷、孫貫志等人都到場，會談中郭台銘數度透露參選口風，卻三番兩次強調「今天只談經濟，不談政治」，眾人在樓上相談甚歡時，也有民眾手持國旗在議會門口等郭董，見郭台銘搭車離去，還高聲呼喊「中華民國萬歲，台灣萬歲」，郭台銘展現風度，特地搖下車窗，向表達訴求的民眾比讚！

郭台銘與蘇澤峰等人結束公開會談後，一度閉門私下「談天」，聊了什麼？是否跟郭台銘參選有關？與會者都輕描淡寫，說談嘉義未來發展規畫，同時間樓下傳來幾位民眾高喊中華民國萬歲的聲音，引來議會駐警的關注。

其中一名自稱是中間選民的陳姓女子表示，她今天來是要問郭台銘真的愛台灣，愛中華民國嗎？指郭初選時說會挺國民黨出線的人選，大家一條心，就是要下架蔡英文，現在呢？要政治人物不要嘴上講愛中華民國，結果心裡只愛自己，「自私自利的我們沒有要挺」，要挺真正為百姓設想的人，讓台灣真正走下去，我們已不想只會講好聽話、政治語言的人來執政，「我們要庶民經濟，讓台灣更好」。

陳姓女子一行人等到郭台銘搭車離去時，在一旁數次高喊「中華民國萬歲，台灣萬歲」，引起郭台銘的注意，郭雖然沒有跟表達訴求者對到話，卻特意搖下車窗，向陳姓女子比讚。

(中時 )