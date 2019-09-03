本土劇女星梁佑南擁有凍齡美貌與精湛演技，是演藝圈著名美魔女，演過不少戲劇的她，也曾遇到排戲時被騷擾經驗，不過風水輪流轉，對方女兒也進演藝圈，梁又南見機會來了，提點她要小心某些人，而那個男星自知理虧，之後見到她都好像矮了一截。

梁佑南在《命運好好玩》中透露，她當時要拍攝的是在溫泉池被非禮的戲，男方因在泡湯所以圍浴巾，他要撲倒梁佑南非禮，然後她拿身邊東西揮舞反抗，不過還在排戲時，這名男星就突抓住她的雙手壓制，但電視劇播出不會有所謂的「怎麼樣得逞的鏡頭」，她質疑對方何須那個一上一下的動作。

這讓她相當不舒服，她覺得只是在排練，氣憤反問「有必要做到這樣嗎？這畫面能播嗎？」更讓人傻眼的事，導演在看回放鏡頭，確認走位時，發現男星浴巾下竟沒穿內褲，正常拍親密戲，女生會穿安全褲，男生在這狀況也可能會穿泳褲，但對方竟什麼都沒穿。

正式開拍後，男星仍不顧梁佑南之前的口頭警告，仍手腳不安分，雖然她很不開心，但也求助無門，這件事情就只能默默過去，沒想到風水輪流轉，隔幾年後，男星女兒也進演藝圈，她特別提點對方「妳出來拍戲要小心，現在有些人做些動作會做得太over，如果妳被欺負了，先不要大聲嚷嚷，可以提醒他，然後回去一定要跟爸爸講，請爸爸教妳怎麼處理」，而這名男星聽完摸摸鼻子就走，之後再見到梁佑南都自覺矮一截。

【命運好好玩】你是抓狂一族嗎？(影／取自youtube)

(中時電子報)