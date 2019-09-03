民進黨立委劉世芳指高雄營利事業銷售額、促參招商、房市交易量等三大經濟指標嚴重衰退，痛批韓國瑜「落跑效應」發酵，但市府提出數據，顯示營利事業銷售額今年整個台灣都些微下降，高雄還排在中段班，且促參招商排名六都第二，契稅更比去年同期增加34.8％，韓國瑜怒嗆「要黑韓請提準確數字」、「亂講這些數字都不需要跟社會大眾說一聲對不起嗎？」

針對劉世芳的指控，韓國瑜3日上午市政會議後，與財政局長李樑堅、經發局副局長高鎮遠、新聞局長王淺秋等人一起對外接受訪問，提出正確數字嚴正澄清。

高鎮遠表示，今年上半年高雄市的營利事業銷售額跟去年同期相比，微幅成長0.29％，在六都裡面位居中段班，然後還有1、2個都比高雄差，但整體觀察，今年上半年的數字各都都在正負2％左右，與前年增加幅度幾乎都在6％至8％相比，今年全台灣銷售狀況其實都不盡理想，前不久台經院也發布整個台灣景氣訊號，從去年的11月開始到現在連續9個藍燈，希望美中貿易大戰，或是反送中等因素，能夠對台灣的經濟影響越小越好。

促參招商方面，李樑堅強調，今年財政部促參司公布今年六都的促參金額，高雄市19.31億，是六都第2名，高雄主要有2個促參案，包括鳳山國中站的公辦都更案、及鳳山體育場委外案，另有20幾個案子陸續招商引資中。

他說，劉世芳指控房市交易量下滑，但其實從實際稅收來看最準，108年高雄整體地方歲入原來編列1269億，元月到7月已達到709億，和去年同期比較，增加24億，尤其是在地方稅，原本編列409億，現已達246億，比去年同期增加24億。

其中，三大稅收是正成長，包括土地增值稅28.9％，從去年同期39億，增加到50億左右，而契稅就是房屋交易量的部分，從去年元月到七月的10.08億，到13.59億，增加34.8％，「代表韓市長來了之後，大家對於房屋購置的投資信心是增加的；當然8月有一點微降，這是正常現象，稅收成長就是實際成長，不應該搬弄數字來亂講，我們覺得非常遺憾」。

李樑堅更舉例說，和發產業園區的土地，去年底銷售才達67％左右，韓國瑜上任後積極招商引資，現在土地已經全部銷售完畢，「這是相當不得了的成績」。

高鎮遠補充，鴻海也在和發園區買土地，在6、7月已經洽購，目前在做廠房的相關規劃設計，該繳的保證金、款項都已如期繳交，市府也期待鴻海趕快進行規劃設計，至於相關的行政協助，市府絕對全力幫忙，希望促成儘速投資生產。

(中時 )