2005年男子團體「飛輪海」正式出道，辰亦儒、炎亞綸、汪東城及吳尊4名團員各有特色，共通點則是外型相當搶眼，都是俊俏的花美男，因此圈粉無數，是相當具代表性的台灣偶像團體，而10多年過去，男孩們長成了男人，如今以個人活動為主的成員們，在各自領域仍有很好的表現，昨晚成員辰亦儒分享了21年前的青春舊照，讓人見識到男神威嚴，凍齡甚至超越人氣成員吳尊！

昨(9/2)適逢開學日，辰亦儒在臉書po文給學生們打氣，勉勵大家新學期也要把機會加油！他隨文貼出學生時期舊照，表示這是21年前去加拿大第一年，在語言學校拍的照片，然拿他現在的模樣跟21年前相比，其實沒什麼落差，簡直「十年如一日」，辰亦儒被讚其實是團內凍齡第一名，「簡直吃了大量防腐劑」。

辰亦儒回憶舊時光，笑稱時光飛逝，但自己還是「保鮮肉」，還分享了當年學習的趣事，他說當時學語言，「只要上課的時候說中文，就要被罰到角落面壁思過(記得那個角落叫做Calvin’s Corner)」，而一轉眼，都畢業15年了，但覺得自己沒有差很多，秘訣是「時時刻刻保持年輕正面積極活力的心情最重要」。

(中時電子報)