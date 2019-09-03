許淑銀基層扎實，昔日部屬與族人都含淚和她擁抱送別。（王志偉攝）

收受回扣判重刑，許淑銀今報到發監。（王志偉攝）

7年前蘇拉颱風重創秀林鄉和仁、和中部落，時任鄉長許淑銀（現任議員）因挺近重災區被封為「英勇女鄉長」，但事後卻爆出她利用發包災後重建款的機會，收受包商回扣215萬元，判刑8年半定讞。許淑銀今上午11點報到入獄。族人與昔日公所同僚都到場送別，有族人抱著她痛哭，可見許淑銀人脈扎實，深獲族人喜愛，卻因貪污換來階下囚，不勝令人唏噓！

許淑銀因案解除職權，花蓮縣議會上周公告，第十九屆議員選舉第八選舉區缺額補選，訂於108年10月26日（星期六）投票。地方人士透露，目前有意角逐補選者有秀林鄉公所秘書胡孝民、鄉代蔡培火及田韻馨等人，去年與許淑銀競選第19屆議員的落選頭林素美，因獲2736票、深具民意基礎，一度有意再拚一次，但據傳已被勸退；胡孝民則因任鄉代多屆，加上是現任秘書，地方呼聲極高，不過最後是否還有黑馬竄出？各陣營都密切觀察中。

值得一提的是，曾任鄉長許淑銀，過去鄉長與地方選舉頻傳賄選消息，地檢署上週邀集檢調警舉辦「反賄選」就選在秀林鄉部落，「示警、意味濃。

今天中午11到規定到檢署報導，秀林鄉長王玫瑰與公所同僚漢族人大約20幾人前往相送。許淑銀帶著簡便行李，手拿礦泉水、毛巾匆匆到場，與族人話別、擁抱哭泣，發現媒體在旁守候，還親自向前握手婉拒拍攝，幾度鞠躬直說「非光彩事，謝謝大家關心。」報到結束隨即搭上囚車發監執行。

(中時 )