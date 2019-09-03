PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

香港眾志秘書長黃之鋒今日（3）抵台，他表示盼在大陸10月1日國慶前，獲更多台灣民眾支持，表示港人未來夢想是「今天台灣、明天香港」。網友對此不以為然，直言不准矮化中華民國主權，痛罵要他快滾回香港！更嗆革命是要付出代價的，有種拿出黃興的氣魄，別在台灣找溫暖。

網友在PTT論壇發文《去你的 今日台灣 明日香港》，寫道：「黃之鋒，你最好就趕快回香港！在那邊矮化我們中華民國（台灣），我們一直以來本來就是一個主權獨立國家，你們香港不是。你們是殖民地，轉變成特區。」

發文網友進一步指出：「但你是主權獨立國家，別傻了。沒有一個國家會准許領土分裂的！英國不會，你忘記英國去打福克蘭群島嗎？美國不會，你能想像，關島說要獨立，美國可能的作為？想獨立又不想流血，革命是要付出代價的。 真的想，拿出黃興的氣魄，別在台灣講鬼話找溫暖。」

文章一出，獲熱烈迴響。網友紛紛回應：「根本不知道黃之鋒想訴求什麼，只看到香港被玩完了，很感嘆」、「社運領袖往往都是最後收割的得利者」、「小菸既然幫不了港人就少利用香港騙選票」、「他會不會賴在台灣不走啊」。

(中時電子報)