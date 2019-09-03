「換瑜」 吳敦義：絕對沒有這種事 12:272019/09/03 中時 陳怡誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨主席吳敦義3日受訪重申，百分之百不會「換瑜」，不能重蹈2016年「換柱」的痛苦。（陳怡誠攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 面對2020總統大選，國民黨至今整合無進展，選前換將傳聞不斷。國民黨主席吳敦義3日受訪重申，百分之百不會「換瑜」，不能重蹈2016年「換柱」的痛苦。 (中時 ) #國民黨 #吳敦義 #2016 #2020 #黨主席 也許您會感興趣 推薦閱讀 國民黨恐爆少子化危機？黃創夏解析遭轟：鬼話 14:082019/09/01 政治 有錢能使鬼推磨 林錫耀：不能輕忽郭台銘 14:572019/09/01 政治 難道中華民國不是中國？ 04:102019/09/02 時論廣場 郭參選韓得利？網從這關鍵斷定… 07:382019/09/02 政治 縱橫商場卻難忘情政壇 蕭景田務求東山再起 07:372019/09/02 政治 韓民調下滑問題出在哪？他分析得到這結論！ 08:072019/09/02 政治 韓流襲捲彰化 在地人驚是過年嗎！ 08:102019/09/02 政治 換瑜就是助英 周錫瑋痛罵這群人：有良心嗎！ 11:302019/09/02 政治 淚批藍高層坐視「換瑜」周錫瑋：脫選黨、換柱2.0都是幫蔡 13:292019/09/02 政治 國民黨開告《上報》記者 網讚爆臉書 11:192019/09/03 政治 政治熱門新聞 韓國瑜回應「換瑜」 趙少康激動拍桌說... - 政治 韓競辦再踢爆 菊朝氣爆善款竟花在去大阪旅遊！ - 政治 黃暐瀚揭殘酷事實？小英勝率比韓高 - 政治 駭人！她曝：綠營將用這招對付郭 - 政治 黃之鋒抵台 網怒吼：快滾回香港！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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