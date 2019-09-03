台南市某國小驚傳校園「狼叔」！受害學生家長上周五出面控訴張姓狼叔6月19日在學校對面超商將手伸進兒子褲襠撫摸，媽媽目睹錯愕震驚報警，進而追出兒子6月16日在校園榕樹下遭性侵得逞，2年前也曾在學校廁所被性性得逞。該名狼叔6月遭逮羈押2個月後獲釋，家長向議員林燕祝陳情，事件曝光引發許多家長譁然。檢方因查獲新事證，2日晚間訊後依張姓男子涉及妨害性自主罪嫌，並有串證之虞，向法院聲押禁見獲准。

南檢表示，昨天再傳訊收押期滿獲釋的涉案張姓男子，發現張在6月收押前另涉嫌猥褻另一名國小男童，且與受害男童聯絡串證，檢察官認為張有反覆實施犯罪與串、滅證之虞，再向法院聲押禁見獲准。

檢警調查，張姓男子先前因為涉嫌對多名小學男童為加重強制性交、加重強制猥褻等犯行，在今年8月20日羈押期滿後釋放。但台南檢警近日查出另有1名男童在張男收押前，約2017年至2018年，遭到張涉嫌多次在校外強制猥褻。檢方認為，目前各小學均已開學，不特定學童進入校園頻繁，認為張有反覆實施同一犯行高度可能性，於訊問後向法院聲請羈押禁見獲准。

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(中時 )