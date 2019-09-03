國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜最近猛被綠營批評愛遲到，綠委也質疑高雄經濟指標下滑，被高市府拿數據打臉；針對黑韓不斷，韓國瑜上午略顯爆氣，比喻對方是「猛戳他的肚臍眼」，但「韓國瑜不是執政黨耶，我是在野黨的，每天比執政黨監督的還要嚴格，這樣公平嗎？」

綠委劉世芳批評高雄三大經濟指標下滑，高市府財政局、經發局出面澄清，韓國瑜更回嗆，要抹黑高雄市政府，拜託提出準確的數字。不要隨便抹，上來就拳打腳踢，先把高雄抹黑，搞得高雄市好像很沒有出息的樣子，阿拉伯數字會講話，列出來就一清二楚，看到稅收增加這麼多，高雄市的經濟這段時間是很活絡的，「那黑完以後、抹黑完畢後都不用道歉嗎？你亂講這些數字都不需要跟社會大眾說一聲對不起嗎？還是只要為抹黑而抹黑？」

韓國瑜昨天晚上出席活動，又被說遲到25分鐘，他解釋，2個餐會就在同個餐廳，跑完這邊再跑隔壁，一邊是回來的華僑以及軍眷榮眷，另外一邊是各軍事院校，「如果我先去軍事院校，會不會就批判韓國瑜到歸亞蕾這邊遲到？會的，因為只要黑韓國瑜就是有道理；反過來次序。先去重要軍事院校，大家一樣會指責，因為太多媒體、名嘴每天都是有目的的在黑韓。」

韓國瑜說，今天早上先到忠烈祠，再跑橋頭一個告別式，結果回到市政會議，又被媒體批評遲到了，他說，假設不去橋頭，又會說他不尊重喪家，「所以為黑韓永遠有理由，每一個人都有個肚臍眼，不會有人沒有肚臍眼，他就猛戳，非常無聊」。

韓國瑜認為，台灣民眾眼睛是雪亮的，不要到了選舉不停抹黑，2300萬台灣民眾應該要求執政黨，要求蔡英文政府拿出一張執政3年半的成績單出來，告訴台灣民眾，她讓民眾過多好的日子、多有希望的未來。這才是正確的，而不是一直不停的抹黑反對黨。

(中時 )