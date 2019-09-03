小朋友在泥水裡趕鴨子，別有一番趣味。（邱立雅攝）

為找回人與土地間最深層的認知與情感，大溪區月眉休閒農業發展協會將於8日舉辦「瘋狂農村運動派對」，活動包括田中央音樂會、「你農我儂」有獎問答，田間趣味競賽有「泥人競走」、「泥菩薩過江」、「趕鴨子」，讓大人重溫童年、小孩體驗大自然。

大溪月眉休閒農業發展協會理事長李汪根回憶，幼時經常三五好友集體在翻土後的田間玩泥巴大戰，玩髒了就跳到圳溝「摸蜆仔兼洗褲」，然後瞥見田間遠遠挑來的點心擔，一群人飛奔搶食，李汪根認為這些畫面也都是早期農村多數人心中難忘的回憶。

由於環境在改變，現代人跟泥土的接觸也產生變化，甚至多數的家長認為泥巴很髒，深怕孩子因此感染病菌而生病，李汪根表示，根據研究顯示，泥土裡的各種微生物有助於提升孩子的免疫力，可減少過敏和氣喘機率，最重要的是，其中的「牝牛分枝桿菌」（Mycobacterium vaccae）還能降低焦慮和壓力，讓孩子更快樂。

「讓身體與土地親密接觸。」活動策展人陳玟伶表示，現代孩子依賴3C的程度經常令家長感到無奈，孩子之所以沉迷其中多半是因為找不到比電玩更有趣的事，與其一味的禁止和控制不如多帶孩子走入大自然，打開孩子多元的感官，漸漸體會到人與自然之間單純而美好的感動。

當天競賽活動分組冠軍，則可獲贈小農友善摘種的柚子1箱，為推廣農村米食文化，還有傳統爆米香DIY，限定時間內，做多少吃多少，響應環保須自備容器。主場活動結束後，中午時間全區開放民眾暢玩，度過充滿泥土香的一日。

(中時 )