「我不想喝紅豆湯啊！」一名女網友在網路交流平台「Dcard」貼文表示，因為「紅豆湯」與男友分手，她應該是史上第一人，原來是男友不聽勸，在她經期來時連續6天送紅豆湯補血，氣的原忍不住飆粗話「我不想喝這狗X的紅豆湯」，兩人因此鬧翻分手。這則「紅豆湯之禍」引起網友狂蓋樓熱議。

原PO強調，自己很討厭紅豆湯，但男友在她經期來的時候，每天都送一碗紅豆湯，在公司就送到公司，在家就送到家。

「第一次我笑著接受，心裡暖暖的，雖然我討厭紅豆湯」，我以為就這一碗，沒想到隔天還有「第二天我也是笑著接受，告訴他不用這麼麻煩」、「第三天竟然還有，心裡有點暖，但是我討厭紅豆湯，連三天看到紅豆有點頭痛」、「第四天我告訴他真的不用麻煩，他以為我在客氣」、「第五天我說：謝謝你，但我不太會經痛，你不必這麼麻煩。他說：為妳好就多喝有益無害。」、「第六天我無奈苦笑，哭不出來，他說：你是不是經痛？」

原PO繼續抱怨指說「第二個月第一天，這男人真是大暖男，堅持到底」、「第2天，我說不要麻煩，我不痛，他說補身體的沒有關係」、「第三天，我有點嚴肅的告訴他，我真的不想喝，他以為我經痛鬧脾氣」、

第四天，我說我討厭紅豆湯，是真的，他說是為我好，一臉落寞的走了」、「第五天，我說拜託不要再送紅豆湯了，我最討厭紅豆，他還是覺得我經痛鬧脾氣」

第六天，暖男繼續送來愛心紅豆湯，這下原PO真的火大：「我說我他媽的真的不想喝這狗X的紅豆湯」，男友一聽就回：「那分手啊！反正你不需要我照顧了」。

此貼文引起不少網友熱烈留言回應「一開始就直說你他x的討厭喝這個狗幹的紅豆湯？也就不會有連續六天的折磨？過分的矜持，只會讓你們的關係進入一團迷霧」、「我覺得妳男友有點固執欸⋯⋯⋯，可以變通吧？又不是只有紅豆會補血，如果是我，我也會受不了」、「乾笑死，紅豆湯分手是怎樣，妳男友太固執了啦，乾不會看臉色也是不會換別的哦，還好妳不用再喝紅豆湯啦哈哈哈哈」、「笑瘋 好像小時候媽媽逼小孩吃討厭的食物」。

(中時電子報)