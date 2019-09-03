面對明年立委選戰，民進黨在北市第7選區（信義、南松山）提名新潮流「美女市議員」許淑華參戰。許淑華今（3）日上午接受電台專訪時，被問到台北市長柯文哲超恨新潮流的看法，她直言「柯文哲不是真的討厭新潮流，而是拿來消費，用罵新潮流來博得非新系的綠營支持者認同」。

民進黨在第7選區尚未談妥和時代力量擬參選人陳雨凡的禮讓問題，卻已徵召許淑華參選，對上國民黨立委費鴻泰，主持人問會不會擔心帶職參選的影響？許淑華表示，她擔任了4屆的議員，會有加分，而費鴻泰也是市議員選立委，基層選舉是，若沒有好好在地互動、爭取建設，才會被質疑，艱困選區若是空降是永遠選不上。此時，一同上節目的民進黨馬祖立委參選人李問則顯得尷尬。

至於前立委蔡正元曾戲謔費鴻泰明年就領老人津貼，許淑華說，這是口號，她不會拿來做人生攻擊，但費鴻泰真的做很久。

針對柯文哲超恨新潮流的看法，許淑華直指，柯不是真的討厭新潮流，而是拿來消費，柯知道部分綠營支持者比較不喜歡新潮流，所以會對外罵新潮流，想博得非新系的認同；她認為，受到反送中影響，很多年輕人討厭大陸，台灣價值若真是為台灣好，就應該整合泛綠，對抗外來政權，但柯過度自我膨脹，組黨掉粉後，讓很多報復者靠攏民眾黨。

主持人周玉蔻問，台灣民眾黨若要在第7選區派人，會不會擔心？許淑華說，她都予以尊重，派帥哥美女都沒關係，我們是選專業，不是在選「柯粉俱樂部」。主持人追問「會像高嘉瑜一樣友柯嗎？」許強調「不會，我會認真監督市政。」

許淑華也坦言，4年來，民眾對立院表現還是有質疑，所以有人認為不要一黨獨大，希望未來三強或四強鼎立，這氛圍確實讓她們憂心，她承認在政策推動上及對外論述，立院沒把困境好好講清楚、呈現給媒體。

(中時 )