國訓中心與台東大學附屬體育中學在教育部體育署長高俊雄的見證下雙方簽訂合作協議，未來將在東體設立東部訓練基地，替國家培育優秀的年輕選手。

國訓中心執行長李文彬表示，台東體中過去就培育出不少出色的運動員，加上擁有好山好水的先天環境優勢，接下來只要硬體設施跟上，將安排包含游泳、舉重、田徑與足球等代表隊前往訓練，條件不輸國外任何地方。

台東體中校長林鴻源說，校園面積33公頃，校內有射擊、軟網、跆拳道、柔道、擊劍、舉重、射箭、田徑、棒球和女子足球共10種專長項目，這幾年獲得體育署2億元的補助，改善了不少場館，相信在與國訓中心合作之後，將提供國家隊選手更優良的訓練環境。

林鴻源表示，學校有8成的學生來自於卑南、阿美與排灣三族原住民，也有少數布農族學生，他們擁有絕佳運動天分，如果能有足夠的資源，肯定能訓練出很多優秀運動員，也將是台灣體壇之福。

(中時電子報)