心急如焚的家屬到派出所帶回婦人。（東勢警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中太平78歲陳姓老嫗，2日自市區搭小黃到東勢區找兒子，但司機繞了好多圈，卻苦尋不著東勢大廈，而求助東勢派出所，員警受理後找到家屬，焦急的家屬表示，婦人疑失智，其兒子早已搬離東勢，卻老趁家人不注意時離家，非常感謝員警找到人。

東勢派出所指出，2日早上8時許，許姓計程車司機報案，稱車上乘客於台中市東區自由路上車，要到東勢區東勢大廈，但他將婦人載至東勢區後，繞了許久也找不到東勢大廈，且婦人疑失智，無法告知正確位置。

東勢派出所值班警員黃薰靚立即詢問婦人身分，但她身上無任何證件，僅能說出舊家地址及姓名，員警向原設籍地派出所詢問，順利聯繫上心急如焚的家屬，並立即自太平趕到派出所將婦人帶回。

家屬指出，婦人有失智傾向，常趁家人不注意時，離家要到東勢找兒子，但其兒子早已搬離東勢，非常感謝員警的協助。

東勢派出所所長陳奕文呼籲，家中若有高齡長者的民眾，除應隨時關心且留意長者的行蹤外，可在其衣褲明顯位置繡上名字及聯絡電話，以利於走失後聯繫家屬。

(中時 )