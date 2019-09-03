網友留言。（摘自批踢踢網頁）

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

國民黨總統參選人韓國瑜近來風波不斷、民調下滑，不如過往「韓流」盛勢。反觀總統蔡英文檢到槍，得到許多年輕人支持，連任機會大增。不過，有網友表示，現在年輕人薪資的低迷，很多人對民進黨反感，為何要投票給蔡，就有網友直接回應，就是因為「芒果干（亡國感）」呀！

網友a520於批踢踢發文表示，我曾問過一間新創公司，這間公司十幾個人，大家都沒超過30，對當今民進黨甚至蔡英文，只能說慘...！我是人力資源公司，委託我們找人，薪水也是最低薪資，唉！全部一致反對民進黨蔡英文，結果....民調，年輕票都是民進黨，不懂台灣價值，全部都不懂，幾個來應徵這份工作（剛出社會），對民進黨也反感，怪了民調公司到底怎麼弄得，年輕人討厭蔡，

大概是郭>柯>>>韓>>>>>垃圾>>>>…>蔡英文，到底為什麼，真好奇.....

對此，底下網友紛紛回應，「芒果乾」、「阿就芒果的化身」、「出社會後比較不吃芒果，畢竟吃飯重要」、「就討厭KMT的票啊」、「厲害了！芒果乾很重要」、「你去苗栗菜市場問，也可以得到韓很強的錯覺喔」！

(中時電子報)