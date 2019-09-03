▲中華民國溫泉觀光協會與新北市觀光協會赴日與日本交流中互贈紀念品。（溫泉協會提供）

▲中華民國溫泉觀光協會總會長李吉田期待藉此交流機會，能吸引更多日本遊客來台觀光、泡溫泉。（溫泉協會提供）

▲中華民國溫泉觀光協會與新北市觀光協會及日本簽訂台日友好交流協定的雙方代表。（溫泉協會提供）

中華民國溫泉觀光協會為推展觀光，特別由總會長李吉田率隊下，遠赴日本茨城縣，在大洗町大洗溫泉飯店，由新北市觀光協會榮譽理事長李建才與大洗旅館公會石井盛志，代表簽訂台日友好交流協定，期待藉此交流機會，能吸引更多日本遊客來台觀光、泡溫泉。

日本茨城縣擁有許多歷史悠久的溫泉景點，如大洗溫泉等，3年前在新知事大井川河彥上任以後，積極發展觀光，以知名的掃帚草、粉蝶花、哈密瓜及海上鳥居、冬季的袋田瀑布等絕景為主打，每年成功吸引約450萬人次外國旅客到茨城旅遊，其中又以台灣觀光客佔最大宗。

中華民國溫泉觀光協會為推展台灣溫泉觀光旅遊，在中華民國旅館旅行業國際行銷協會理事長徐銀樹引薦下，由總會長李吉田帶隊，2日特地帶領國內各溫泉協會理事長及知名溫泉旅館業者，前往茨城縣大洗町考察，並參訪袋田瀑布、常陸海濱公園、明太子觀光工廠及水族館等地，吸收茨城縣觀光長處，盼取經回台帶給國人更優質的旅遊享受。

昨日晚間6時並於大洗溫泉飯店，由新北市觀光協會榮譽理事長李建才與大洗旅館公會會長石井盛志代表台日雙方簽訂友好交流協定，並由李吉田及小谷隆亮擔任見證人，過程隆重順利。

台日雙方簽訂友好交流協定會上，茨城縣內重量級人物營業戰略部長堀江英夫、交通局長森住直樹、國際觀光課長市村美江、政策企劃部部長玉川明、空港對策課長渡邊秀和及觀光物產協會專務理事渡邊政美也出席聚會，顯見對台灣觀光旅遊業的重視。

(中時 )