日本最新一期的《週刊POST》雜誌因刊載「根本不要什麼南韓」的專題報導，使其出版社小學館遭到許多作家的批判，還有作家表示今後將拒絕供稿給小學館。《週刊POST》發文公開道歉說，「因欠缺考量而造成誤解擴散」。

文中以「非『嫌韓』而是『斷韓』」(非厭誤南韓而是該與韓斷絕往來)、「跟討厭的鄰居說再見」等標題，分析南韓終止日韓《軍事情報保護協定》（GSOMIA）的壞處以及日本對南韓加強出口管制對南韓經濟造成的影響等。

在『無法壓抑憤怒的「韓國人之病理」』一文中，引用「大韓神經精神醫學會」的報告指出，南韓10個成年人當中就有1人到了須接受治療的無法控制感情狀態。

這個專題一出，該雜誌的出版社小學館飽受批評，尤其是與小學館有往來的日本作家們紛紛表示要罷寫。專欄作家深澤潮表示，「因看不過去這樣煽動歧視的報導，決定不再為小學館寫隨筆」。

在小學館出書的作家柳美里表示，「有沒有想像過，在日本生活的韓國兒童們、擁有日本籍的旅日韓國人們看到這個廣告時做何感想？」。思想家內田樹則表示，今後不再接小學館的工作。

《週刊POST》為此謝罪表示，「這是對混亂的日韓關係提出各種不同的觀點。」 「『無法壓抑憤怒的「韓國人之病理」』的報導是根據南韓發表的論文寫的，因欠缺考量而造成誤解擴散。」

(中時 )