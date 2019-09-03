蔡英文9月起啟動各縣市總統、立委聯合競選總部，基隆市競總主委由市長林右昌掛帥，對於國民黨「換瑜」風聲不斷，林右昌今天說，當國民黨總統參選人很可憐，都要「剉咧等」，打完9局，輸的人不甘願要求繼續打，「就讓我們繼續看下去」。

林右昌表示，目前蔡總統、立委蔡適應基隆競選總部地點正在裝修中，初期會以比較輕鬆、互動方式運作。對於國民黨撤換總統參選人韓國瑜傳聞不斷，他說，之前有「換柱」，現在又搞到說要「換瑜」，提名誰就換誰，就連台北市長柯文哲說還好他不是國民黨，

「你不覺得當國民黨的總統候選人很可憐嗎，都要剉咧等」，林右昌說，每一個候選人好像都會被換掉的感覺，就像棒球九局打完，雖然輸了一分，但輸的不甘願，要求繼續打下去，不過這是國民黨的家務事，外人也不便置評，「就讓我們繼續看下去」。

對於近來香港反送中，林右昌則說，香港反送中的行動已經延續了很長一段時間，這兩天看到就連大學生，甚至中學生都站出來罷課，回憶30年前當時他正在準備考大學，感覺現在香港的氣氛很像北京六四事件前，對於香港局勢感到憂心。

林右昌說，香港人民正在努力爭取民主自由，國際間也相當矚目，人民爭取包括人身保障及民主自由的權力，從一開始的百姓到後來大學生、中學生都站出來，不管是哪個政府，都應該要正視及反思，除了持續關心，也希望國人重視香港局勢。

(中時 )