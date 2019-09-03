謝姓會計師自行研發出兩段式汽車門安全開啟系統，透過門扣設計強迫駕駛或乘客轉身探看後方有無人車，降低開車門造成的車禍。（許素惠攝）

雲林縣虎尾謝姓會計師鑑於長久以來，經常發生開車門撞上機車或被機車撞上的事故，埋首研發出兩道式開門設計，以門扣設計強迫駕駛及乘客開車門時，須轉身按門扣開關，順便探看後方來車，確保安全，即便車子停止沒電狀況下仍可開門，讓開門釀成的車禍不再發生，已獲台灣和美國專利。

謝姓會計師因為有機械製造的養成背景，去年看到媒體報導駕駛開車門時未注意後方來車，結果造成機車騎士撞上受傷，於是發揮專科所學，花了約3個月時間，研發出機械式的汽車車門兩段式安全開啟系統，通過台灣及美國專利，德國、大陸及日本專利正在審核中。

謝指出，該專利發明藉由機構裝置強迫開門者於扳動第1段開關時，車上只能打開一小間隙，以提前警示後方人車，乘客需轉身向後看，確認後方沒人車，並可延遲開門，再按下第2段開關，車門才能完全打開。

謝表示，該專利為純機械式，結構簡單，成本低，固障率低，每個車門都能裝，不影響其他安裝及行車安全，而當從車外開啟時，和原來一樣只需一段式開門，即使沒有電子，也一樣可以開啟，可以推廣為一般汽車的基本配備，確保開門安全。

雲林縣虎尾謝姓會計師鑑於長久以來，經常發生開車門撞上機車或被機車撞上的事故，埋首研發出兩道式開門設計，以門扣設計強迫駕駛及乘客開車門時，須轉身按門扣開關，順便探看後方來車，確保安全，即便車子停止沒電狀況下仍可開門，讓開門釀成的車禍不再發生，已獲台灣和美國專利。

(中時 )