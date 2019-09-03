近來不少東南亞國家流行登革熱，今年國內登革熱境外移入病例即多達350多例，而除了登革熱之外，截至8月統計顯示，境外移入常見傳染病還包括了阿米巴性痢疾有97例、麻疹有45例、桿菌性痢疾有31例等，藥師公會全聯會表示，全國各地社區藥局都有提供旅遊防疫諮詢服務，不僅提醒民眾前往的國家有何疫情，還可為民眾檢視一下帶的藥品是否足夠、適合，讓民眾開心、健康出遊。

藥師公會全聯會發言人張文靜表示，大家都知道醫院有旅遊門診，但都不太知道社區藥區有提供這項服務，而除了社區藥區外，包括康是美及屈臣氏等，只要設有藥師，民眾都可以詢問。

張文靜指出，民眾出國到社區藥局最常備的就是暈車、暈機、暈船藥，其次是止痛感冒藥；不少要出國的民眾到藥局都只是靜靜買藥，有時候藥師會看民眾買的藥多問兩句是否是出國。其實主動跟藥師說明要出國，藥師會提供一些民眾平常比較想不到的建議，例如3~4月到日本，由於剛好是花粉季，藥師就會提醒有過敏問題的民眾，可以備一下抗組織胺。

張文靜表示，有些民眾平時就跟社區藥局藥師建立很好的互信關係，就像是朋友一樣，記得有位民眾要出國，只是順口說要到日本，當時日本剛好流行麻疹，她就提醒民眾要看一下自己是否打MMR疫苗，結果這位民眾果沒打，趕緊到醫院補打，還有一位民眾有心紋痛或是狹心症，她就會提醒要注意隨身帶的硝酸油片是否已經過期，甚至還會客製化為民眾做一分藥品清單。

藥師公會全聯會建議計畫前往傳染病疫情流行區旅遊的民眾，可至社區藥局詢問藥師有關出國應注意事項，例如預防蚊蟲叮咬、如何避免感染寄生蟲、拉肚子症狀等，可準備防蚊貼片、防蚊液、止痛退燒藥、胃腸藥等，另外出國常發生的時差、高山症、過敏、暈車暈機暈船、外傷等，建議可準備抗組織胺、暈車藥及簡易外傷急救包等，以備不時之需。

(中時 )