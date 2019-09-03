自美陸互增新一波關稅後，兩國貿易戰緊張局勢僵持不下，雖然雙邊皆曾釋放出9月原定的貿易談判不會生變，一度激勵市場信心，但知情人士透露，事實上在美方拒絕北京要求展延9月1日起的加徵關稅後，美中雙方官員仍難以排定9月的貿易談判時程。

綜合外電報導，雖然美國總統川普為安撫金融市場，稱兩國的談判有進展，但美陸世界兩個最大經濟體缺乏互信，目前連重行接觸的一些基本要件都還沒有共識。

不願具名的知情人士透露，雖然不代表談不成，但原訂這一輪由陸方官員赴美的談判，日期還沒敲定；美股也因此下跌。另外，兩名知情人士指出，過去一週的對話裡，雙方在至少兩方面未能達成一致－美方要求為下一輪會談設定範圍，中方則呼籲延後新一輪加徵關稅。。

此外，針對川普鐵了心讓加徵關稅上路，自9月1日起對一批陸進口商品加徵15%關稅，大陸商務部昨晚宣布，將對此在世界貿易組織提起訴訟。

(中時電子報)