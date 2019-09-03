新竹漁港7日將舉辦「恁叨一港X台啤音樂節」活動，市府交通處為維持活動進行圓滿順暢，指當天中午12時到晚上10：30分將進行交通管制，請欲前來參加的遊客注意相關交通管制資訊，造成不便也請民眾見諒。

交通處指出，7日南寮街、交港路及新港四路實施封街管制，新港一路實施單行管制，路側開放機車停放，新港三路封閉作為機車臨時停車場。

交通處建議搭乘台鐵的遊客，可在新竹火車站或千甲站下車，依導引步行至後站接駁站搭乘接駁車。若是搭高鐵新竹站下車，轉乘台鐵六家線至千甲站或新竹火車站下車，至後站接駁站搭乘接駁車。

搭乘國道客運可至新竹轉運站後，轉乘接駁車至會場。市區公車搭乘新竹客運藍15區間車至會場。

自行開車的遊客若走中山高，至新竹交流道接台68 線後到達會場。走北二高則接中山高往新竹，至新竹交流道接台68線到達會場。

從新竹市區則沿著122縣道接台68線到達會場。從香山前往台61線接台15線轉天府路後到會場。

交通處籲請前來參加「恁叨一港X台啤音樂節」遊客和民眾，依停車場導引牌面停放汽、機車，配合警察指揮並遵守交通規則，以維安全。

(中時 )