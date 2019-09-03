原台南市都市計畫主要計畫第五次通盤檢討案，歷經台南市及內政部兩級都市計畫委員會審議通過，即日起發布實施。台南市都發局指出，透過本次通盤檢討作業，在分區及用地檢討方面，增加公園用地等公共設施約25公頃、增加宗教專用區約1.76公頃、調整南區黃金海岸周邊公有零星帶狀遊樂區為遊憩服務專用區約3.16公頃。

此外，也同時建構都會三環新交通系統、針對縣市邊界道路進行縫合規劃，並就南區大林路周邊道路系統進行調整，檢討後將可有效提升都市環境品質。

在計畫執行管理部分，本次通盤檢討針對已非屬公共設施性質之私校用地及加油站用地，統一調整為文教區及加油站專用區。以及針對歷次通盤檢討訂定之附帶條件未完成案，適度解除或修訂附帶條件規定並設定開發年限，引導都市更合理發展。

都發局表示，本次通盤檢討針對原南市1萬7524公頃之計畫區進行檢討，共計變更發布實施195案，作為縣市合併後原南市發展之指導計畫。相關內容均已公布於市府網站及都發局網站之公告事項。

(中時 )