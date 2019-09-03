台南市2日晚間確診新增一起本土登革熱病例，50多歲女性患者住在南區喜東里，平日在東區東門里工作，2次採血確定感染。台南市登革熱防治中心表示，截至目前台南市確診本土登革熱病例數22例，境外移入登革熱病例數29例。

第22例本土病例為50多歲女性，居住地於南區喜東里，8月20日出現發燒、頭痛、肌肉痛等症狀，曾至診所就醫，症狀未改善於8月22日至醫院就醫，登革熱快篩為陽性。同日夜間衛生局檢驗中心報告為NS1＋、IgM-、IgG-、PCR-，判定二次採血。病例於9月2日夜間二採確診IgM＋、IgG＋且四倍上升。

個案主要活動地於住家及東區東門里工作地。登革熱防治中心已於8月22日、23日針對個案工作地進行壓罐、半徑100公尺戶外化學防治及孳生源清除。今天將再加強個案居住地及工作地半徑100公尺戶外化學防治噴藥及孳生源清除等防治措施。

(中時 )