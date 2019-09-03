台中市政府與交通部共同主辦的2020台灣燈會總經費高達5億元，開展距今僅剩不到半年，市議員鄭功進3日痛批，市府宣傳與配套始終只聞樓梯響，詢問觀旅局的答案是未定案不便公告？市府指出，將透過形象影片、建置燈會網站、電子及戶外廣告等通路宣傳，強化燈會宣傳綜效。

鄭功進表示，2020台灣燈會3.5億追加減預算墊付案，已全數獲議會通過，識別系統及相關期日展覽規畫也早定案；2020台灣燈會副燈區總展期長達65天，剩下不到4個月，市府應加緊相關燈區建置及宣傳燈會亮點，莫讓市民對市府留下只會向中央要錢，卻無法做好事的負面觀感。

李姓民眾說，日前到外交部中部辦事處辦理護照業務搭公車到黎明新村，看到公車亭廣告，一時還以為2020年台灣燈會還是在屏東；明明半年前就完展的2019台灣燈會，宣傳海報仍舊高掛未換。2020台灣燈會在台中的廣告到底何時才打算上架？

交通局長葉昭甫表示，黎明新村廣告是甫於今年解約的廠商先前所放置，解約時已請廠商移除，此處應是漏網之魚已派員清除；市府亦藉此宣傳「2020台灣燈會在台中」。

市府強調，針對2020台灣燈會宣傳現階段為暖身期，目標為建立並加深民眾對台灣燈會明年在台中舉辦的印象；市府持續將主燈設計、展區亮點及交通訊息等更多訊息，規畫透過形象影片、建置燈會網站、電子、平面、網路媒體及戶外廣告等多元通路宣傳，強化燈會宣傳綜效。

(中時 )