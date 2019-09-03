在謝淑薇於今年美國網球公開賽止步女雙16強後，台灣選手僅剩姊妹檔詹詠然、詹皓晴的混雙，兩人今天分別擊敗勁敵，雙雙收下4強門票，不過4強戰也要上演姊妹鬩牆的「家族內戰」，但至少確保今年美網混雙一定會看到台灣選手。

詹詠然持續和很有默契的克羅埃西亞好手多迪格（Ivan Dodig）搭檔混雙，兩人今天經過搶十局苦戰，才以7：6（7：3）、3：6、10：3勝出，也收下兩人合作的13連勝。

排大會混雙頭號種子的妹妹詹皓晴，與紐西蘭搭檔維納斯（Michael Venus）在混雙8強戰首盤氣勢如虹地連搶5局保下，第二盤雖然進入搶七局，但沒給對手任何機會，一口氣搶下7分，最終6：3、7：6（7：0）帶走勝利。

美網混雙4強戰將上演詹家姊妹自家人爭搶決賽門票的戲碼，兩人要暫時把家人的情誼放下，進行一場君子之爭，拚搶最後的勝利。

(中時電子報)