迎接中秋佳節到來，經濟部中小企業處及台中經濟發展局輔導下的一中商圈，9月6日下午3點30至5點30，於水利大樓前廣場舉辦「歡慶中秋暨一中商圈LOGO設計」頒獎典禮，即日起至9月6日，於商圈內會員店家消費滿100元，即可參加滿額登入抽抽樂活動；頒獎當天，現場將舉辦歡度中秋柚樂園套圈圈趣味遊戲，預估可吸引10萬人次到場。

一中商圈主委陳信志表示，2019年一中商圈榮獲台中經濟發展局所舉辦的商圈評鑑之優等榮譽，評鑑委員建議與期許一中商圈能以商圈獨有之文化、空間、產業之元素，呈現出一中商圈的獨特視覺LOGO。

經由中小企業處之競爭型計畫挹注，得以順利推動評「LOGO徵選競賽活動」，期經過一連串的競爭評選後，終於於８月透過產官學代表之評選後，以恐龍造型「淳粹一中」的設計深獲評審的青睞，獲得本次徵選活動的優勝，獨得市價2萬元、365塊雞排的獎勵。

陳信志表示，其設計理念以一中商圈的地理空間形狀為設計構想，串聯起商圈產業範圍所形成的線條，形塑出一中猶如恐龍般擁有大容量的爆發力及引人注目的魅力，評審委員除驚艷其設計創意外，感其設計易於依後續之運用，可依節慶、節令分別給於不同的色彩，後續建議可衍生出商圈的吉祥物 (年輕+創意)的恐龍、開發周邊紀念品，為入選之主要因素。

中秋佳節的「團圓」氛圍，為本次活動的主要精神，舉辦一場溫馨的頒獎活動，動員一中商圈最富人氣的小吃特色，共同舉辦一中商圈柚樂園套圈圈的創意活動，頒獎典禮當天於15:30柚樂園活動先行登場，為頒獎典禮開啟熱鬧歡慶的氛圍，集結一中商圈最富人氣的小吃特色及多項流行、時尚、暖心商品，以套圈圈模式進行趣味遊戲。

其中羅列一中商圈人氣店家商品，如日式料理的日船章魚小丸子和丸勝咖哩專賣店，以及主打美式料理的艾可餐廳及STEAK牛排等，甜點和飲品部分則有古早味人氣一中豐人冰、ASIR茶飲及多家飲品店，異國料理種類多元，分別製作為小方旗插在柚子上，現場民眾得免費可以進行遊戲，以遊戲互動方式，讓民眾加深對一中商圈的中秋記憶。

(工商 )