節目主持人徐乃麟陷入涉嫌假賣屋真詐財風波，今年5月22日開記者會自清，拿出證據證明清白，今他提告米蘭苑關係人楊強蓉毀謗，現身地檢署，稍早又有另一位自稱是大陸方受害者的李小姐不約而同現身喊冤，說公司因徐乃麟未投資而倒閉，損失3千萬台幣。

李小姐現職是羿鹿行銷公司總經理，稱是徐乃麟跟合夥人投資北京「中弘天下」公司項目的行銷端，她說徐乃麟5月22日記者會上稱在北京投資燒了1、2億台幣都在說謊，她表示，徐乃麟與陳永清到北京投資設立棋牌公司，卻沒有實際投入資金，讓北京方「中弘天下」代墊，活動、行銷費用損失達3千萬台幣，若徐乃麟真的燒了1、2億，請提供金流流向，要給個交代，不然也將從北京提告他背信。

現場李小姐出示「台港澳僑投資企業批准證書」，其中確實有投資方徐乃麟的名字，以及提供檢方「中弘天下(北京)文化交流有限公司」聲明書，以揭露台灣大龍蝦公司團夥與徐乃麟（大龍蝦公司40%股權股東）詐騙謊言。全案進入司法程序，事實為何有待釐清。

徐乃麟離開地檢署後快閃上車。（盧禕祺攝）

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