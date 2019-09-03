北市府考量2017年發生健走濺血事件，今年在七星山辦的健走活動，僅限1000人，並只採網路報名。（大地處提供）

北市府舉辦大規模健走活動行之有年，但2017年在劍潭山辦的萬人健走，卻發生跌倒濺血事件，造成23人受傷，台北市長柯文哲還因此被罵爆，連忙道歉。由於殷鑑不遠，大地處將今年舉辦的健走活動，改在七星山，且僅限1000人，以免再發生憾事。

大地處表示，七星山健走將於7日舉辦，全程4公里，路線由陽明山冷水坑，邁向七星山主峰，最後抵達小油坑結束；考量登峰有一定難度，極耗體力，時間達3小時，體能不佳者請勿參加。

大地處說明，報名時間為8月26日上午9時至本月2日，僅開放網路報名1000人，不受理現場或電話報名，報名未成功者，強烈建議不要來，並絕對不會發給紀念品。

「1分鐘就額滿，是黑箱作業嗎？」議員汪志冰痛批，有民眾8月26日上午9時一到，報名網站卻進不去，1分鐘後系統竟然顯示額滿，十分無奈，登山一直是許多長者的愛好，但普遍都不太會使用網路，這次又限1000人，讓民眾看得到卻吃不到。

汪志冰質疑，什麼叫做「網路報名未成功者，絕對不發紀念品，強烈建議不要來」？實在太誇張，市府必須在人數及報名方式做檢討改進，奉勸柯P「不要整日忙於政黨跟選舉，造成市府螺絲掉滿地！」

大地處澄清，網路報名是比較公平公開的方式，很多長者也會用網路，且人數本就該限制，當初劍潭山預估1萬人，竟來了10萬人，才造成流血，七星山路寬小，並排只能擠2人，而且即便非活動期間，民眾仍能自行前往。

(中時 )