國民黨文傳會副主委黃子哲在臉書上爆料，農委會1450網軍再進化，7月漁會以及養豬協會在報紙所刊登的廣告，每次上百萬的費用來源不是這些團體本身，而是 農委會透過某綠色媒體所得標的年度「整合行銷採購案」中去支付。可想而知，廣告內容當然也是出自農委會之手，所以肯定要對蔡政府自吹自擂一番。

黃子哲指出，明明是農委會主動出擊，自己出錢要往自己臉上貼金，結果不註明出處，竟然還要裝清純。例如7月漁會廣告登出後，蘇貞昌竟就厚顏說是漁民「自動」聯名登報，肯定蔡總統照顧漁民最有效率，這簡直是得了便宜還賣乖。

黃子哲說，先前農委會就被爆料花了1450萬養小編及網軍，目的就是在網路帶風向，為農委會擦脂抹粉，甚至對不利言論進行反擊。如今農委會自己花錢，拐個彎找相關團體背書，把行銷廣告化為無形，藉以騙得社會的支持或形象，以及明年總統大選的選票，這也算是手法再進化了。

黃子哲說，根據《預算法》第 62-1 條規定，基於行政中立、維護新聞自由及人民權益，政府編列預算辦理政策宣導，應明確標示其為廣告且揭示辦理或贊助機關、單位名稱，並「不得以置入性行銷方式進行」，農委會此舉已經違法。

黃子哲說，上周五有21個養豬協會登廣告頌揚「蔡政府是史上最重視畜牧業的執政團隊」。假設政府真有大恩大德，民眾自發性去感謝就無問題，但如果背後用的根本是公帑，而且是政府供稿要別人畫押來推銷自己，那不僅是違法，「而且還很噁心。」

(中時 )