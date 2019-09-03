陳姓婦人在今年4月間幫1歲3個月大兒子洗澡時，發現他雙肘紅腫，她心疼地向托嬰中心要求提供監視畫面了解，驚見26歲賴姓及25歲陳姓女保育員，竟先後多次以「老鷹抓小雞」手法，直接用手粗魯抓住兒子手臂，騰空抓著走，她怒向警方報案，台中地檢署3日依傷害罪起訴2名女保育員。

起訴書指出，陳姓少婦在2018年1月間生下兒子，兒子2個多月大就送到台中市西區1家托嬰中心，由賴姓及陳姓女托育員照料。陳婦在今年4月2日幫1歲3個月大的兒子洗澡時，發現他的雙肘紅腫，她隔天就到托育中心要求看監視影像。

陳婦在監視畫面中驚見，賴姓女保育員在4月1日中午12時20分，在教室內竟以「老鷹抓小雞」的模式，雙手抓住她兒子的上手臂近手肘部位，將他騰空離地抓起，挪移到其他空間；陳姓女保育員在4月2日中午12時49分，又在教室內，雙手抓起她兒子手臂，騰空移到午睡床墊上。

陳婦發現兩名女保育員粗魯抓幼童的舉動，造成兒子手臂傷害，心疼不已而怒向警方報案偵辦。

賴姓及陳姓女保育員都已在托嬰中心上班長達2年多，她們坦承以大動作的抓幼童身體騰空移動。檢方認為兩人應知道行為可能導致幼嬰傷害，認為兩人有主觀上自有傷害的不確定故意，而依傷害罪將兩人起訴。

(中時 )