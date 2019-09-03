謝忻和阿翔在大街上擁吻，因此爆出不倫戀導致形象全毀，連唯一的主持工作都被迫退出，身心受到重創的她，昨天深夜在臉書發文，疑似以一名男孩被灼傷的遭遇形容自己，未料卻慘遭網友回嗆：「火燒原本可以溫暖的家庭」。

謝忻昨天在臉書ＰＯ出在印度當義工的經歷，過程中遇到一名在辣椒工廠工作的１３歲男孩，一天得工作14個小時，但為了能夠賺到50盧比養活一家，這名男孩也只能咬牙忍下去，不過最讓男孩難熬的則是皮膚會跟灼傷一樣，不停發熱疼到無法睡覺，因此收工回家就得立刻買冰塊冰敷，這也讓謝忻感嘆：「周而復始, 薛西弗斯式的灼傷原來不過是男孩的日常」，似乎暗喻自己的內心也被「灼傷」，甚至與這名男孩一樣對未來沒有想法。

謝忻臉書全文。（圖／外景小公主- 謝忻的粉絲團臉書）

雖然有不少網友留言為她加油打氣，但也有不少人砲轟她，「妳現在只能賣憐憫跟善良了嗎」、「你應該關心的對象是阿翔的老婆跟孩子」、「你用去火燒痛原本可以溫暖正常的家庭，希望被某辣椒傷害的孩子們得以冰敷」。

(中時電子報)