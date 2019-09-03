台北市長柯文哲 本報導王英豪攝

台北市長柯文哲今再針對民進黨總統大選預算與民進黨主席卓榮泰隔空互酸；卓榮泰今針對柯說的「寄生蟲戰術」回酸，「被您『寄生』的上流，供給多少養分？」

台北市長柯文哲質疑民進黨總統大選預算多得可怕。民進黨主席卓榮泰透過臉書四問柯文哲，最近他到各縣市趴趴走，花的是什麼經費？柯文哲今天回應，他採取的是「寄生蟲戰術」，他只要出高鐵票，其他不管到什麼地方吃飯都有人請客。

卓榮泰今在臉書發文，「I’m sure !」；我就是沒編「總統大選每個縣競選總部經費」！還是超愛隨便講講的柯P，自己說過的話自己改變，今天的講話又跟昨天不一樣，「請他自己對照清楚，不要一再搬弄話術！」

卓榮泰說，今天又扯出「國家機密」、「寄生蟲」是想無限上綱，也想轉移焦點。他再請問柯市長，「一.您想像中的國家機密長什麼樣子？二.被您「寄生」的上流，供給多少養分？三.2018.6.30您說過『選舉不應只是請客吃飯與搖旗吶喊，更要以行動實踐我們的價值與信念』，現在您『不管到什麼地方吃飯都有人請客』，這是您的價值與信念嗎？不會矛盾嗎？」

卓榮泰諷刺，善變不易改變、矛盾會被打臉、不該的飯不該吃。

(中時 )