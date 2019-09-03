夏季高溫令病菌容易滋長，日前傳出有主婦將剩餘的食品拿給6歲的女兒吃，卻因食品受沙門氏桿菌污染，導致女兒高燒不退、上吐下瀉、持續腹痛數日，最終住院治療。食藥署統計，近5年來，我國平均每年有347人感染沙門氏桿菌，主要以吃下受污染的食品引起，包括雞蛋、禽畜肉類、奶製品等。

食藥署日前於最新一期《藥物食品安全週報》中表示，沙門氏桿菌有2600多種型別，在全球引起的食品中毒事件常居首位或第二位。沙門氏菌廣泛存於動物界，可經由人、貓、狗、蟑螂、老鼠等途徑污染食品，屬於人畜共通傳染。

一旦人體誤食沙門氏桿菌，4至48小時內就會發病，出現下痢、腹痛、寒顫、發燒（高燒維持在38至40度）、噁心、嘔吐的症狀，約持續2至3天後痊癒。食藥署提醒，無論是居家飲食、出門外食，都有可能因感染沙門氏桿菌而引發腸胃炎，千萬不可掉以輕心。

美國官方今年5月發布的調查報告顯示，西瓜、哈蜜瓜、香瓜等截切水果，因感染沙門氏桿菌，共造成137人生病、38人住院。因我國業者亦常推出各式各樣的水果拼盤供民眾選購，食藥署提醒，最好選擇完整的新鮮水果，裁切前適當清洗，並以低溫保存成品。截切後的水果應儘快吃完，以降低微生物危害的風險。

除了選擇完整的水果，食藥署亦提醒民眾將食品充分加熱，生食及熟食所使用的容器、刀具、砧板勿混合使用。另一方面，準備餐點時，應避免寵物接近，並在處理食材、進食前徹底洗淨雙手。一旦食物變髒就應丟棄，切勿繼續食用。

(中時 )