徐乃麟陷入涉嫌假賣屋真詐財風波，今年5月22日開記者會自清，沒想到指控他詐騙的當事者曹姓女士臨時來踢館，說自己開1千萬本票給徐乃麟做擔保，卻疑似遭設局詐騙。今徐乃麟提告另一米蘭苑關係人楊強蓉毀謗，現身地檢署，稍早曹女又再度現身到場，替另一位自稱是大陸方受害者的李小姐作補充說明。

曹小姐痛批徐乃麟藉投資名義到處借錢，其實都是為了償還高利貸，「那些都是徐乃麟跟董子綺的賭債。」曹小姐也聯繫上徐乃麟借錢的人，她說明：「他賭博，去澳門、台灣，都有吧，借高利貸的人，我去查證了，借高利貸的人，如果我告他（徐乃麟）的話，他（貸方）會願意出庭作證，借貸金額2千萬台幣，加利息總共還3千多萬，利息有高吧。」

徐乃麟面對指控尚未回覆。（盧禕祺攝）

曹小姐表示徐乃麟之所以沒有如期投資北京「中弘天下」，讓負責行銷的李小姐慘賠，是因為他透過「中弘天下」的項目去拿錢，用那筆錢償還債務，「所以他們沒有錢去投北京，用本來要合作的錢去還賭債，2千萬是董子綺去借的，徐乃麟去簽的。」今日曹小姐和李小姐同時現身地檢署，應是有備而來，徐乃麟目前未多回覆，實情為何仍有待司法還原真相。

(中時 )