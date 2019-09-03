颱風玲玲、劍魚生成，中央氣象局表示，玲玲今起影響台灣，明後天最靠近台灣，是否發佈海上警報，尚須觀察2重點，一是太平洋高壓增強，一是颱風持續增強為中度颱風，且路徑往西修，即有機會發佈，同時肯定的是會造成西半部及東北部地區降雨；至於另一颱風劍魚，氣象專家提醒，會為台灣帶來較強西南風降雨狀況。

中央氣象局技正伍婉華表示，玲玲颱風雖還是輕度颱風，但7級風暴風半徑已經擴大到120公里，預估會北北西轉北從東方海面北上，明後兩天仍是最接近的時候，發佈海上颱風警報的機會雖比昨天預估還要低，但仍須觀察前述2重點，若太平洋高壓持續增強、颱風愈來愈增強，即有機會發佈。

玲玲今起影響台灣，明後天最靠近台灣，西半部地區及東北部地區會有大雨或局部性豪雨。

中央氣象局預報員張承傳也說，玲玲有機會增強為中颱，若路徑持續往西修，有機會發海警。

天氣職人吳聖宇在臉書發文說，玲玲颱風已經來到家門口了，外圍環流東北風今起逐漸影響大台北、基隆、宜蘭、花蓮等地的天氣，有些短暫陣雨機會，中南部山區位於背風面，有午後熱對流雷雨發生的可能性，天氣不穩定。

他表示，隨著太平洋高壓的向東調整，玲玲北上趨勢已經十分明顯，高壓引導力量看來大於季風低壓的牽引，預估玲玲颱風將在東部外海掠過。至於劍魚颱風，吳聖宇指出，目前在越南沿海，未來大致在季風低壓槽內緩慢向東北移動，整體趨向廣東沿岸，對台灣應該沒有直接威脅，但是當周末它沿著廣東、福建內陸來到台灣以西的位置時，要留意可能引進較強西南風降雨的狀況。

(中時電子報)