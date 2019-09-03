太平洋友邦索羅門頻傳邦交不穩，《路透》昨報導，索羅門外交政策專案小組最快可能在本週做出是否轉向中國大陸建交的決定。外交部亞太司副司長張鈞宇今天在例行記者會上重申，大多數索國政要與人民其實是支持台索關係的，我方也正積極洽邀索國高層官員訪台。

針對台索關係這陣子的發展演變，張鈞宇列舉正向事蹟，證明台索邦交穩固。他說，8月初在台北辦了亞太國會議員聯合會，國會議長率領議員團來參加；8月中友邦吐瓦魯舉辦了太平洋島國論壇年會，吳釗燮部長率團出席，也和索國總理縮嘉瓦瑞與外長互動良好，並簽署免簽證協定；8月底15位包含大多數部長在內的國會議員發表聲明支持台索關係。

他又說，雙邊高層會晤除了噓寒問暖，相互邀請都是合情合理；台索作為邦交國，我們當然是歡迎索羅門朋友有機會來台灣走一走，就雙邊共同關切事項或區域情勢做交換，歡迎任何亮點人物到台灣來訪問。

張鈞宇強調，索羅門外交政策專案小組提出的評估報告只是過程一部份，但是在基本面上，台灣跟索羅門的關係在不僅國會受到支持，廣大人民的支持更是佔多數。雙方關係歷史淵源長久，相信索國政要與廣大民眾能體會到和台灣維持外交關係才是符合索羅門長遠利益。

(中時 )