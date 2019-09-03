就讀大學四年級的魏姓女學生今年3月間，與16歲少年到北市士林區百齡橋下的大南抽水站旁河堤飲有作樂，跌落一旁邊的大水溝溺斃，士林地檢署調查，認定死因是失足意外，並從死者以及少年體內發現有多種治療憂鬱症的藥物，加上服用酒精後昏迷，並無他殺、自殺可能，全案簽結。

今年3月13日，民眾在大南抽水站的河堤旁先發現昏迷的袁姓少年，經警方到場後，才從擺放鞋子判斷還有另外1人在場，四處尋找後再大排水溝內發現25歲魏姓女大生面朝下溺水死亡。警方從死者住處發現大麻捲菸器，懷疑2人有施用毒品，而袁姓少年則昏迷數日，經醫院緊急洗胃後恢復意識。

檢警訪查魏女在夜店工作的同事，得知魏女時常覺得心情低落，曾向醫師救助，並領有治療憂鬱症的藥物，但並沒有按時服用，直到今年3月12日晚間，與剛認識、輟學的16歲少年，兩人都有被情緒困擾的問題，相約到大南抽水站外的河堤開「散心趴」。

警方從袁姓少年的手機畫面，發現凌晨袁已躺在草地沒有意識，魏女則開啟錄影模式，拍攝袁呼呼大睡，而他自己則歡愉在跳舞，並沒有情緒低落想要輕生的跡象。

檢察官從抽血化驗，2人體內有多種藥物反應，加上酒精的催化，導致袁男昏迷到隔天，之後魏女因不明原因，從護欄空隙處鑽入溝渠，加上意識不清導致溺水死亡。檢方排除魏女自殺，現場除了早已昏睡的袁姓少年外並無其他人出現，排除自殺、他殺的可能性，全案以意外死亡簽結。

(中時 )