國民黨台中市議員楊正中（左）強調，國民提名韓國瑜，但黨中央還在「耍權謀」，手中好好一張牌，打成這個樣子，呼籲大家一人一信，提醒黨中央「不能再玩權術」。（盧金足攝）

立委參選人、台中市議員李中（中）強調，一定要用手中選票，讓去中國化與台灣獨立的民進黨亂源下台，他會進軍立法院將不公不義的法律與政策改回來。（盧金足攝）

國民黨台中市黨部3日舉行「九三軍人節向軍人致敬活動」，國民黨台中市黨部強調，韓國瑜初選提名為總統參選人，絕不會重演「換柱」事件，但基層焦慮「韓流」遇國民黨「亂流」可能被換掉。市議員楊正中強調，國民提名韓國瑜，但黨中央還在「耍權謀」，明明手中好好一張牌，打成這個樣子。他呼籲大家一人一信，提醒黨中央「不能再玩權術」，要將庶民放在心裡，基層給黨中央壓力，才有機會重新執政。

國民黨台中市黨部書記長任杰表示，最近外界紛紛傳聞要換韓國瑜，他非常肯定的向大家說，「韓國瑜是根據黨內民主程序初選出爐的人選，絕對不會換」，抨擊這都全是民進黨見縫插針，擾亂人心的作法，大家要團結一致，全力支持韓國瑜，支持黨提名的各區立委參選人，明年用選票讓民進黨下架。

參選第六選區立委的市議員李中說，今天是軍人節，他是老兵之子，心裡特別有感觸，一定要用手中選票，讓去中國化與台灣獨立的民進黨亂源下台。

「國民黨必須要找回感動人民的力量，才可能成為執政黨！」楊正中情緒激昂的說，黨中央提名韓國瑜參選後，卻不團結還在「耍權謀」，令人憂心手中好好的一張牌，打成這個樣子，讓大家都憂心忡忡。

楊正中說，韓國瑜出線後，為何民調反而未見起色，原因是國民黨還提不出讓人民感動的政見，最重要的是黨中央不團結，玩弄權術，他發起支持者要一人一封信，用行動告訴黨中央不可以再玩權術，黨中央趕快停止分裂作法，不要把一場可以翻轉的選戰玩輸了，把庶民放在心裡，這樣才能重新執政，基層要給黨中央壓力。

楊正中也火力全開痛批民進黨說，以前國民黨做不好，大家都罵國民黨，現在民進黨做不好，變成民進黨罵大家「不配合」，這就是權力的傲慢，大家要支持韓國瑜，讓國民黨重新執政，才能撥亂反正。

尋求連任的立委沈智慧胞妹，現任國民黨台中市議員沈佑蓮直言，她在基層跑，很多人都很「鬱卒」，她決定與姊姊沈智慧合組「螞蟻兵團」，發動全台朋友全力支持韓國瑜，「我們基層自己組織起來，還怕上面颳颱風嗎？」強調自己沒有信心，誰還要支持他們。

這場向軍人致敬的活動，有如挺韓大會，與會者大唱韓國瑜造勢活動的主題曲《夜襲》帶動士氣，市黨部強調，藉此表達國民黨與各團體對軍人崇敬之意，抗議蔡政府年金亂改實施一年後，侵害軍人尊嚴表達嚴正立場，凝聚支持群眾向心。

國民黨台中市黨部書記長任杰表示，外界紛紛傳聞要換韓國瑜，他非常肯定的向大家說，「韓國瑜是根據黨內民主程序初選出爐的人選，絕對不會換」。（盧金足攝）

立委參選人、台中市議員李中（中）強調，一定要用手中選票，讓去中國化與台灣獨立的民進黨亂源下台，他會進軍立法院將不公不義的法律與政策改回來。（盧金足攝）

國民黨台中市黨部3日舉行「九三軍人節向軍人致敬活動」。（盧金足攝）

(中時 )