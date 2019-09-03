要當兵KID翻牆參加金鐘 吳宗憲鬆口收到觀光大使邀約

綜藝天王「憲哥」吳宗憲今(3日)現身聊入圍金鐘心得，憲哥說典禮當天已請當兵的KID跟長官請假，希望能全體到齊踏上紅毯，笑說若沒請到假會叫他翻牆回來參加。被問到最近「同學」話題夯，利菁已確認在韓國瑜邀請下會擔任9月高雄觀光大使，憲哥坦言之前有收到邀請，但怕沒時間便婉拒了。

吳宗憲今年以《綜藝大熱門》、《綜藝玩很大》分別入圍金鐘獎綜藝節目主持人獎和益智及實境節目主持人獎，後者還會以《一呼百應》入圍同獎項的Sandy同場廝殺。如果吳宗憲今年又得獎，將奪下個人第四座金鐘獎主持人獎座，是否有因此考慮明年不再報名？憲哥說應該不會，「每一年都要把它拿回家」，志在收集金鐘獎。

吳宗憲又說台灣的評審很多都是六親不認，不可能分豬肉，爆料：「香港很多獎項才是分豬肉」，笑說自己因此可能可以連拿五獎，證明絕不是分豬肉。他也在現場幫《玩很大》拉票，指後來很多節目都是複製了這節目的精神，《玩很大》算是很有生命力的外景節目，希望可得到評審青睞。

對於得不得獎，吳宗憲坦言如果說不在意是不可能的，平時自己常卡在喉頭的一句話是「我們可不可以休息一下？」，但看著製作單位和工作人員的努力，自己也不好意思說出口，所有的辛苦就忍耐下去，直說：「可以為大家服務就是我們的福氣」。

(中時電子報)