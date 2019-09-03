俗稱巡山員、守護國家廣袤山林的森林護管員，工作辛勞且肩負森林救火、查緝盜伐等高風險任務，但福利待遇不佳，農委會主委陳吉仲還因此曾向護管員說「是國家對不起你們」，並表示年底前將提出更佳的待遇福利方案。農委會林務局今（3）日表示，初步構想朝提高起薪並建立逐級升遷新制，盼為護管員爭取到40K至50K水準的頂薪。

林務局人事室科長陳漢宇表示，現行約僱森林護管員薪資制度，因起薪低、僅2.7萬元，且缺乏逐級升遷制度，最快入行4年即晉升到最高薪點，僅3.4萬多元，影響護管員留任意願，故林務局規劃將起薪提高1500至2000元，並以新的升遷制度提升護管員待遇。

陳漢宇說，過去護管員約每2年調升1級，最快4年即晉升最高薪點，若加上特勤加給「山地巡護作業費」，頂薪也不過3.8至3.9萬元；未來將依護管員工作難易程度，建立階梯式的升遷制度，略分初級、中級及資深等階段，隨級數累積晉升，職務內容亦隨之不同，可讓年輕護管員對職涯發展可能性有期望。

陳漢宇指出，因升遷級數多寡及單位級數薪資調幅涉及預算總體支出，這部分還需與行政院人事總處進行多次溝通，但目前人事總處同意依此方向規劃；現制護管員薪資每升1級加薪3700元，最高薪資不過3.8至3.9萬元，未來新制每年調升1級，頂薪「一定不只40K」，林務局會努力爭取有4至5萬元的水準。

此外，針對約僱人員傷亡撫卹待遇，因行政院日前已修正「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」，將病故撫慰金一次給予4個月、因公死亡10個月，調整到病故13.5個月、死亡27個月，尚待正式發布，林務局則未對此再提調整方案。

(中時 )