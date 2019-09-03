「中華民國退休警察人員協會」總會，去年在台北市忠孝西路天橋上方懸掛宣傳布條，被廖姓、陳姓男子以小刀劃破，案經台北地方法院審理後，合議庭依毀損罪判廖、陳各拘役20日，得易科罰金，緩刑2年，全案已確定。

為了抗議政府不當年改，退警協會總會，去年在北市忠孝西路天橋上方懸掛「踐踏警消，誰來保護人民」、「警消危勞，政府視而不見」，以凸突顯蔡政府推動年金改革時漠視警消權益，發出不平之鳴。

去年5月16日，廖、陳2人，以小刀割毀宣傳布條。案經退警協會提告，2人被依毀損罪起訴後，一審北院簡易判決，判2人各拘役20日，可易科罰金2萬元。2人不服判決，認為天橋上本就不能懸掛布條，他們割毀有阻卻違法的事由，且已與退警總會理事長耿繼文和解，希望獲判緩刑，因此提出上訴。

北院合議庭審理後，認為廖、陳沒有犯罪紀錄，也都向告訴人道歉，賠償布條文宣的損害，達成和解，審酌犯罪情狀，維持原判決，但諭知緩刑2年。因不能再上訴，全案已定讞。

(中時 )