不當黨產委員會去年認定中影公司為國民黨附隨組織，凍結中影118億元資產，中影不服提行政訴訟，台北高等行政法院今(3)日首度開庭，中影委任律師蔡進良主張，中影不符合黨產條例中附隨組織的構成要件，請求撤銷原處分，並聲請停止執行。

黨產會去年認定中影為國民黨附隨組織，並推定中影特定財產為不當取得財產，依黨產條例全部凍結並禁止處分，須先向黨產會申請許可才能動支。中影不服處分提出本件行政訴訟，並聲請停止執行。

有關停止執行聲請部分，北高行原認為並無難以回復的損害及急迫情事，與法定要件不符，今年1月15日裁定駁回，案經中影抗告後，最高行政法院認為還有部分事實未經調查，有必要由中影提出更具體數據資料，並經兩造攻防後，才能得出判斷結論，因此廢棄原裁定，發回重新裁定，北高行目前也未作成裁定。

本案訴訟今(3)日上午開庭，中影律師認為，本件法條違憲雖是問題，且中投、欣裕台及婦聯會兩案都已聲請釋憲，但與本件有個案差異，主要是本件法律依據「不該當」，沒有達到法條所規定的要件。

蔡進良說，黨產會應在當事人有利及不利情形，一律注意，且應斟酌全部聽證紀錄，即使不採納中影的說詞也應作說明，才合乎正當程序，希望合議庭就構成要件違法部分先行審酌。庭末，法官林淑婷請訴訟兩造在期限內陳報書狀，改期11月26日上午11時再開庭。

(中時 )