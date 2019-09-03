一中商圈9月6日下午將在水利大樓前廣場舉辦一場歡慶中秋暨一中商圈LOGO設計頒獎典禮，頒獎當天現場並舉行一場歡度中秋柚樂園套圈圈趣味遊戲。（馮惠宜攝）

一中商圈有恐龍？經濟部中小企業處及台中市經濟發展局輔導下的一中商圈舉辦商圈LOGO設計比賽，首獎是恐龍造型「淳粹一中」的設計，年輕的參賽者以一中商圈的地理空間形狀為構想，串聯起來竟然是一恐龍圖騰，最特別的是這首獎獎品竟是價值2萬元、365塊雞排。

一中商圈2019年獲台中市政府經濟發展局所舉辦的商圈評鑑優等榮譽，評鑑委員建議商圈管委會可以設計商圈獨特視覺LOGO，經爭取中小企業處競爭型計畫挹注推動「LOGO徵選競賽活動」，期經過一連串的競爭評選、72人激烈競賽，終於在近日揭曉，並將於6日盛大舉辦頒獎典禮。

獲得首獎的是以恐龍造型「淳粹一中」的設計作品，其設計理念是以一中商圈的地理空間形狀為設計構想，串聯起商圈產業範圍所形成的線條，形塑出一中猶如恐龍般擁有大容量的爆發力及引人注目的魅力；尤其這個設計易於依後續做變化應用。

6日當天也將舉辦「一中商圈，中秋柚來搞創意」活動，只要即日起到9月6日止，於商圈內會員店家消費滿100元，集結一中商圈最富人氣的小吃特色及多項流行、時尚、暖心商品，以套圈圈模式進行趣味遊戲，把店家名分別製作為小方旗插在柚子上，讓現場民眾擲圈圈拿禮物。

(中時 )