環保署空品監測顯示，台灣西半部3日受外圍環流影響，擴散條件稍差，台中市全市16座空品測站中，忠明站、豐原站及清水站達橘色等級，台中市環保局啟動預警二級防制措施，通報前30大固定汙染源工廠自主降載、出動各區加強汙染稽查，請民眾注意自我防護。

環保局長吳志超說，因應空品不良達預警二級，市府啟動應變措施，通報前30大固定汙染源工廠自主降載、出動各區稽查人員加強汙染稽查、通知營建工地加強道路洗掃街作業。

對制高點稽巡查露天燃燒、執行高汙染車輛查緝，加強怠速熄火及搭乘大眾運輸宣導，並橫向通報各局處周知所屬機關學校配合防制措施、調整戶外作息，減緩空品持續惡化。

環保局強調，空品受氣象條件影響大，有較大不確定性，市府監控空氣品質，執行對應等級應變作為；提醒民眾隨時注意空品狀況，敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者，減少劇烈活動，出外時應戴上口罩。

(中時 )