柯文哲：正確防毒觀念從小養成 16:182019/09/03 中時 鄧博仁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲3日出席於四四南村舉行的「毒品危害的真 相—知毒識毒，健康又幸福」活動。（鄧博仁攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲勉勵防止毒品因從小時候教育起。（鄧博仁攝） 台北市長柯文哲3日出席於四四南村舉行的「毒品危害的真 相—知毒識毒，健康又幸福」活動。（鄧博仁攝） 台北市長柯文哲3日出席於四四南村舉行的「毒品危害的真 相—知毒識毒，健康又幸福」活動，本活動首度結合多媒體互動模式增設VR互動體驗區。（鄧博仁攝） 台北市長柯文哲3日出席於四四南村舉行的「毒品危害的真 相—知毒識毒，健康又幸福」活動，他現場與展品互動，觀看想像中吸毒10年的樣子。柯文哲致詞時勉勵防止毒品因從小時候教育起。本活動首度結合多媒體互動模式增設VR互動體驗區，使青年學子能立即的獲得毒品危害資訊，並將反毒理念深植於心。 (中時 ) #柯文哲 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯昔日高喊打蛋 如今打臉自己 04:102019/08/30 政治要聞 被柯P嗆愛講台灣價值去議會講 吳音寧回4字被噓爆 00:022019/09/01 生活 柯P嘉義拜廟宇被嗆 心情不受影響 11:122019/09/01 政治 假日雲嘉走透透 柯文哲被嗆玩弄文字遊戲 04:102019/09/02 政治要聞 柯文哲不懂金剛經 04:102019/09/02 時論廣場 再度同台 柯蔡互動不熱絡 12:512019/09/02 政治 韓國瑜菜市場無敵！街頭民調輾壓蔡柯 15:492019/09/02 政治 蔡柯同台推計程車改革 雙方互動少 15:562019/09/02 政治 真心換絕情》 旺董蔡衍明：柯P這個朋友(中) 17:032019/09/02 政治 橘白關係惡化？傳這件事已讓柯宋翻臉 08:152019/09/03 政治 政治熱門新聞 黃之鋒抵台 網怒吼：快滾回香港！ - 政治 黃暐瀚揭殘酷事實？小英勝率比韓高 - 政治 挺韓國瑜態度曖昧！他砲轟這兩人「基層看了都討厭」 - 政治 韓國瑜回應「換瑜」 趙少康激動拍桌說... - 政治 驚!最新媒體民調 蔡英文支持度再攀升達49％ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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