台北市長柯文哲勉勵防止毒品因從小時候教育起。（鄧博仁攝）

台北市長柯文哲3日出席於四四南村舉行的「毒品危害的真 相—知毒識毒，健康又幸福」活動。（鄧博仁攝）

台北市長柯文哲3日出席於四四南村舉行的「毒品危害的真 相—知毒識毒，健康又幸福」活動，本活動首度結合多媒體互動模式增設VR互動體驗區。（鄧博仁攝）

台北市長柯文哲3日出席於四四南村舉行的「毒品危害的真 相—知毒識毒，健康又幸福」活動，他現場與展品互動，觀看想像中吸毒10年的樣子。柯文哲致詞時勉勵防止毒品因從小時候教育起。本活動首度結合多媒體互動模式增設VR互動體驗區，使青年學子能立即的獲得毒品危害資訊，並將反毒理念深植於心。

(中時 )