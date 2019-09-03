勞動部長許銘春與企業代表化身為傳遞者給予青年祝福。（吳江泉攝）

勞動部高屏澎東分署青年職涯發展中心(簡稱YS)今（3）日舉辦「鋼鐵人6.0」職場體驗計畫成果展，鋼鐵青年展現亮麗成果，由勞動部長許銘春與企業代表化身為傳遞者給予青年祝福，點亮鋼鐵青年希望未來。

YS鋼鐵人職場體驗計畫開辦6年，有近600名青年藉由系列培訓及體驗找到職涯目標，今年更以跨領域專長、跨界思維能力及跨地移動嘗試，提升三大職場必備關鍵能力，設計培訓課程與體驗職缺。

勞動部長許銘春肯定青年表現，相信青年歷經16天共120小時紮實的培訓與職場實務的試煉後，已做足萬全準備迎向挑戰。

許銘春更以「絕對的專注、絕對的信心」勉勵青年朋友，肯定能拿到「鋼鐵人」封號的青年實至名歸，並放出利多政策。

她指出，為協助青年朋友從學校畢業後順利轉銜職場穩定就業，勞動部統合8個部會資源，推動「投資青年就業方案」，4年將投入近95億元經費，從產業趨勢、職涯規畫、技能發展及就業服務等四大面向，創造更多優質就業機會。

曾擔任高中國文代課老師的林怡馨為培養跨領域專長而參加計畫，因具備良好文字能力，加上在職場體驗過程中所學習到行銷企畫經驗，發揮1＋1大於2的效益，對於未來要挑戰不同領域的職場更具信心。

9月即將升大四的陳宜孜，在體驗中近距離觀察高雄捷運公關人員如何應對突發狀況，進而透過實際體驗，了解從學校到職場該如何調整自己的心態，用跨界思維能力幫自己敲開求職大門。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，今年YS鋼鐵人6.0職場體驗計畫，不僅發揮青年職涯發展中心獨特的服務價值，YS職涯諮詢師以「職涯導師」的角色，提供個別化的職涯諮詢服務，引導青年從過去的經驗中，發掘自己獨特的亮點。相關活動訊息請上YS網站https：／／ys.nat.gov.tw／報名或電洽07-2313232。

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