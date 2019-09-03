《上報》日前報導國民黨主席吳敦義請前立委張顯耀向國台辦主任劉結一，曾透露國民黨總統參選人韓國瑜「會選不下去」的訊息，另派張向鴻海創辦人郭台銘表達韓恐選不下去，希望郭當「備胎人選」。該消息延燒數日，吳敦義今決定提告。國民黨台北市議員游淑慧也表示，一篇報導捲起千堆雪，主因是此刻的國民黨「不夠自信也不夠互信」。

游淑慧在臉書指出，這篇報導有兩個殺傷力，第一個是換韓國瑜；第二個，有沒有跑去跟國台辦報告、溝通。為什麼單一一篇報導，當事人全部都否認，還能夠引起黨內震盪、軍心不穩？她認為主因在此刻的國民黨不夠自信也不夠互信！

「換瑜說」已傳言一陣子，游淑慧直言，大家都知道這種說法是一種白痴的自殺行為，但為什麼還是有人說？有人信？有人傳？說的人，當然是別有用意，有希望國民黨內亂的、有想混水摸魚的，當然也不排除有人想「取而代之」。至於信的人、傳的人？主要還是不夠「自信」，擔憂韓國瑜下滑的民調、動搖對於初選結果的信任。

游淑慧認為，初選過後的韓國瑜面對鋪天蓋地的批判攻擊，民調從高峰逐漸滑落，是不爭的事實。但能換誰？誰又有資格取而代之？她說今天不管誰代表參選，都會受到民進黨同樣的炮火跟攻擊，連初選獲得44%的韓都受傷慘重、民調不斷減少，初選落後的其他人的支持度，是不是夠實力來承受攻擊？她說若期待初選沒贏的能贏大選，這是她不懂的變異邏輯。她說不夠自信，所以才會手裡拿著、眼睛還看著，有一種「得不到才最好」的內心幻想，有一種「說不定換一個會更好」的不切實際！不夠互信，所以才會只顧自我，得不到不如毀掉，不相信團隊能共好、共榮。

游淑慧表示，看到一些黨內同志，哪怕不是謠言發動者，卻跟著見縫插針、各懷鬼胎幫著謠言口耳傳播，這些人是自命清高還是混水摸魚？都讓人倒胃口。選戰已經進入生死關鍵時刻，游說此刻的韓應該要專心對外、對蔡英文，黨內聲音的弭平和力量的整合，只能靠黨中央與吳主席，來扮演定海神針。要安人心，主席態度要更堅定、更強硬，讓外界相信，黨與韓國瑜總統提名人是生命共同體，一榮俱榮、一辱俱辱。

針對換瑜說 吳敦義表態 絕對不換 妨礙KMT名譽將提告

(中時電子報)