頭份國小二年級女童2日中午替同學裝水遭熱開水燙傷，大腿內側、腹部二度燙傷，縣府教育處介入了解，將要求各校加強管理飲水機使用安全。

校方表示，2日中午低年級放學之際，女童自行到校內開飲機替同學裝水，回到教室將滾燙熱水放置桌上，遭一旁嘻鬧同學撞翻，直接潑灑到女童身上，校護緊急處置後通知家長送醫急救。

女童母親指出，女童腹部到右大腿內側大面積燙傷，其中大腿已脫皮、出現水泡達2度燙傷，目前請假在家休息，希望能找出肇事同學負點責任。頭份國小目前已暫停低年級飲水機的熱水供應，進行相關教育宣導後，再開放提供熱水。苗栗縣政府教育處副處長葉芯慧表示，近期協助家長申請學校平安保險理賠，並由校方和導師持續追蹤關心女童傷勢。

葉芯慧表示，近日剛開學且新生入學，將盡速發文要求各學校加強宣導校內熱開水安全使用規範，避免再次發生類似意外。

(中時 )